2021/05/03 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد

وزارة الخارجية تسلم القائم بأعمال السفارة التركية مذكرة احتجاج بشأن قيام وزير الدفاع التركي بالتواجد داخل الأراضي العراقية

الخارجية: الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق

الخارجية: الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة

الخارجية: الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).