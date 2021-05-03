الآن ... هل يُعتبر ولى العهد السعودى ( منكر سُنّة ) ؟! - أحمد صبحى منصور

2021/05/03 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ قبل عدة أشهر من مولد ولى العهد السعودى كانت إحالتى للمحاكمة داخل جامعة الأزهر ، ويوم الأربعاء القادم 5 مايو سيكون قد مضى عليها 36 عاما ، كانت في الخامس من مايو 1985.



قبلها قضيت عدة أشهر حتى أتممت في زمن قياسى تأليف وطبع خمسة كتب ، وهى : ( الأنبياء في القرآن الكريم : دراسة تحليلية ) ( غارات المغول والصليبيين ) ( حركات انفصالية في تاريخ المسلمين ) ( العالم الاسلامى بين عصر الخلفاء ......





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