طريق الجماهير لاستعادة الثورة - تاج السر عثمان

2021/05/03 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 بعد مرور عامين علي مجزرة فض الاعتصام بلا محاسبة ، واختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم "، وحصيلة النضال الذي خاضته جماهير الثورة ضد تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والنفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء، تقف جماهير الثورة وقواها الثورية لمراجعة تجربتها السابقة الت ......





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