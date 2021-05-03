2021/05/03 | 18:25 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 3 مايو 2021 | 06:24 مساءً | عدد القراءات : 2

طهران: شركات الكهرباء الإيرانية مستعدة لتقديم خدماتها للعراق

قال المتحدث باسم المركز الوطني لمراقبة صناعة الكهرباء في ايران، مصطفى رجبي مشهدي، الإثنين، إن الشركات الايرانية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية مستعدة لتقدم خدماتها الى العراق.

وفي رسالة مرئية له اليوم، اعلن مشهدي بحسب "ارنا"، عن زيارة وزير الكهرباء العراقي "ماجد حنتوش" لمركز مراقبة صناعة الكهرباء في إيران، مبيناً انه تم خلال الزيارة احاطة الجانب العراقي بتجارب وانجازات البلاد في مجال الحدّ من الخسائر لدى شبكة توزيع الكهرباء على مدى السنوات الخمس الاخيرة.

واضاف المسؤول الإيراني بوزارة الطاقة الايرانية، انه "تم خلال اللقاء مع وزير الكهرباء العراقي، استعراض الطاقات المميزة للشركات الايرانية المنتجة لاجهزة الكهرباء والشركات المقاولة والاستشارية من اجل التعاون مع العراق".

علما ان وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، وصل الى طهران امس الاحد؛ حيث اجرى مباحثات مع وزيري الطاقة "رضا اردكانيان" والنفط "بيجن زنكنة"، كما التقى اليوم بعدد من المسؤولين الايرانيين في قطاعي الكهرباء والغاز.

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