أسعد العيداني: ندعم حرية الصحافة بكل شفافية!

2021/05/03 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، إنه يدعم حرية الصحافة والتعبير في المحافظة، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

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وذكر العيداني في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (3 آيار 2021)، "نتقدم باحر التهاني لنقابة الصحفيين العراقيين في البصرة والأسرة الصحفية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأضاف العيداني "نؤكد أن الحكومة المحلية في البصرة كانت وستبقى خير داعم للاسرة الصحفية بما يسهل عملها ويضمن حرية الحركة والحصول على المعلومة بكل شفافية الى جانب التعاون بما يضمن حقوق البصرة واهلها".

وختم بالقول "نشير بهذه المناسبة الى ان الاسرة الصحفية كانت وستبقى نبراسا بصريا مهما".

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