العراق.. نجاة شيخ عشيرة مساند للتظاهرات من محاولة اغتيال

2021/05/03 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر محلية عراقية إن شيخ عشيرة داعم للتظاهرات تعرض لمحاولة اغتيال مساء الأحد بمحافظة الديوانية، عقب رجوعه من ساحة الاعتصام في المحافظة.

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