نوروز يحقق فوزا مهما على كربلاء بدوري الدرجة الاولى

2021/05/03 | 18:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي نوروز فوزا مهما بهدفين دور رد اليوم الاثنين، على نادي كربلاء في الجولة الاولى من الدوري العراقي الدرجة الاولى لكرة القدم.

واستضاف نوروز في اول مباراة من تاريخ النادي، نادي كربلاء في دوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم، وتمكن من الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما اللاعب ديار ياخي.

ويلعب نوروز في المجموعة الاولى من الدرجة الاولى، حيث يشارك 14 فريقا وتجرى المباريات في مرحلة واحدة ومتصدر المجموعة سيتاهل مباشرة الى الدوري الممتاز والوصيف سيبقى في الملحق.

ويواجه نوروز في الجولة الثانية خارج ارضه نادي عفك.

PUKmedia خاص

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