القبض متهم بتجارة المخدرات بحوزته 12 الف حبة مخدرة في البصرة

2021/05/03 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة المخدرات في البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته، (بغداد اليوم)، إن "مفارزها في البصرة ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود بكمين محكم بالتعاون مع احد المواطنين عبر الاتصال بالخط الساخن (178) للمديرية".

واضافت أنها "ضبطت بحوزته (12000) حبة مخدرة من نوع كبتاجون إضافة إلى سلاح غير مرخص"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

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