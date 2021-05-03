2021/05/03 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، اليوم الاثنين، عن مخطط تركي للاستيلاء على محافظات عراقية، فيما اشار إلى أن الرئيس التركي صرح بهذا المخطط علناً.وقال الركابي في تصريح لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مذكرة الاحتجاج..



الأمن النيابية: مخطط تركي للاستيلاء على محافظات عراقية بلسان إردوغان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مذكرة الاحتجاج.. الأمن النيابية: مخطط تركي للاستيلاء على محافظات عراقية بلسان إردوغان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مذكرة الاحتجاج.. الأمن النيابية: مخطط تركي للاستيلاء على محافظات عراقية بلسان إردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).