2021/05/03 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية في بغداد بينهم متهم بسرقة الحقائب النسائية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لمكافحة الاجرام، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، أن "قوة من مكتب مكافحة إجرام الغزالية تمكنت من متابعة احد المتهمين بعد توفر معلومات حول قيامه بسرقة الحقائب النسائية باستخدام دراجة نارية، وبعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضاف أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية بين السرقة، والخطف، والتزوير ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، والزهور، الشعب، والكرامة، وحي العامل، والخضراء، والحرية، والتاجي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أيضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام بغداد تلقي القبض على مطلوبين بتهم مختلفة بينهم ’سارق الحقائب النسائية’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام بغداد تلقي القبض على مطلوبين بتهم مختلفة بينهم ’سارق الحقائب النسائية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).