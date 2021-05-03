مذكرة احتجاج.. العراق

2021/05/03 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد لتسليمه "مذكرة احتجاج" عبرت فيها الحكومة العراقية "عن استيائها الشديد وإدانتها" لقيام وزير الدفاع التركي بالتواجد داخل الأراضي العراقي "بصورة غير مشروعة"، بحسب بيان منشور على موقع الوزارة".

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