رئيسا البرلمان وحكومة كردستان يؤكدان على أهمية التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة

2021/05/03 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني،،اليوم الاثنين، على أهمية التنسيق الأمني بين قوات الجيش والبيشمركة، وتوحيد الجهود والإمكانات للتصدي للإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع وتطوراته في العراق والمنطقة، كما تم بحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقبلة، وإيجاد السبل الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتطلعات مختلف المكونات العراقية”.

واضاف البيان، “كذلك تم التأكيد على ضرورة حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور”.

وتابع، “كما تناول اللقاء المخاطر التي يشكلها الإرهاب عموماً وخاصة تهديدات داعش في مناطق عديدة من العراق، وما تمثله من تهديد حقيقي على حياة الناس، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق الأمني بين قوات الجيش والبيشمركة، وتوحيد الجهود والإمكانات للتصدي للإرهاب.

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