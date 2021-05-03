واسط: وفاة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث ومصرع 3 اشخاص بحادث منفصل

2021/05/03 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر مطلع، الاثنين، بوفاة 3 اشخاص اثر حادث سير في الطريق الرابط بين الزبيدية – بغداد، بمحافظة واسط.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "حادث سير في الطريق الرابط بين الزبيدية – بغداد اسفر عن وفاة 3 اشخاص من اهالي مدينة الكوت".

وفي حادث منفصل ذكر المصدر "وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف اثر سقوطه من الطابق الثالث لاحدى شقق المجمع السكني في قضاء الحي جنوبي الكوت".

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