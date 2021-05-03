مطلب نيابي لإلغاء حظر التجوال في العراق رغم أرقام كورونا المرتفعة

2021/05/03 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو خلية الازمة النيابية النائب رياض المسعودي، اليوم الاثنين، بمغادرة العراق الحظر الجزئي والكلي، مبينا ان وزارة الصحة مستسلمة لمواجهة الوباء ولا احتواء للموقف في العراق بالأمد القريب.

وقال المسعودي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة حبر على ورق"، مبينا ان "دليلا على الامر ما يحدث في الاسواق والمولات والملاعب والمطاعم وحتى المراقد الدينية من اكتظاظ دون اي تطبيق فعلي للتباعد وارتداء الكمامات".

واضاف ان "ما يحدث يجعلنا امام دعوة بضرورة مغادرة البلاد مفهوم الحظر بنوعيه كون نسبة تطبيق الاجراءات الوقائية دون الصفر"، مشيرا الى ان "الحكومة مستسلمة في مواجهة الوباء وتعمل ضمن مفهوم مناعة القطيع وتنفق ملايين الدولارات يوميا في تامين العلاجات للمصابين".

واشار المسعودي الى ان" عدم وجود تطبيق فعلي لإجراءات الوقاية سيقود العراق الى نكبات اخرى وفقدان المزيد من الضحايا"، لافتا الى انه "بدون تفاعل حقيقي مع الإجراءات الوقائية لن يكون بالإمكان احتواء الموقف في الامد القريب".

ودعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، امس الاحد، الى ايقاف الدوام الحضوري في المدارس لكثرة الاصابات بوباء كورونا.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الاثنين، اكثر من 5 الاف اصابة بوباء كورونا ونحو 30 حالة وفاة.

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