التخطيط تعلن وضع آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع

2021/05/03 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، وضعها آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع، فيما كشفت عن عدد مشاريعها للعام 2021 واولويات الموازنة للعام الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي "لدى وزارة التخطيط 79 مشروعاً اغلبها استراتيجية ومنفذة من وزارات ومحافظات مختلفة ومشاريع خدمية منها للماء والطرق"، مشيراً الى أن "الكهرباء والنفط تستحوذان على العدد الاكبر بواقع 49 مشروعاً من أصل 79 والباقي مشاريع استراتيجية مرتبطة بوزارات وجهات أخرى من بينها النقل والموارد المائية والزراعة وغيرها وبالتالي سيكون التركيز على المشاريع الخدمية التي تضيف قيمة تنموية واقتصادية".وأضاف، أن "اولوية الموازنة ستكون للمشاريع الخدمية المستمرة في برنامج تنمية الاقاليم والبرامج الاستثمارية للوزارات الاتحادية"، مبيناً أن "التركيز سيكون على المشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة".وتابع الهنداوي، أن "هنالك اجتماعات مع وزارة المالية لوضع الآليات وتسريع اطلاق الاموال المخصصة للمشاريع الى جانب الاجتماعات المستمرة مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية الاخرى لمناقشة المشاريع والخطط خلال 2021 لتسريع واختصار الاجراءات لاستثمار الوقت".

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