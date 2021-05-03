2021/05/03 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط عن آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط عن آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).