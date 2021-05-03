2021/05/03 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر آيار وفق السلم الجديد » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 19:30

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