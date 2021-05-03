نص قرار هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامجين رمضانيين مثيرين للجدل (وثيقة)

2021/05/03 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت هيئة الاعلام والاتصالات، الاثنين، بشأن إيقاف برنامجين رمضانيين مثيرين للجدل.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت وثيقة، حصل عليها "ناس"، (3 ايار 2021)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تقرر ايقاف برنامجي "طلقة توني" و" طنب رسلان"، استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات وفق الدستور والامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ الذي خولها حمرة تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء على توجيه مجلس المفوضين قررت هيئة الإعلام والاتصالات ايقاف عرض برنامج "طلقة توني" الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية، وبرنامج "طنب رسلان" الذي يعرض على قناة اسيا الفضائية وذلك لمخالفة البرنامجين لائحة قواعد البث الإعلامي الملزمة لوسائل الإعلام التقيد ببنودها"، اذ تضمن البرنامجان مشاهد تنطوي على مخالفات واضحة لبنود اللائحة:

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