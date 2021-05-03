"ثلاثة خطوط حمر".. العنف يهدد الصحفيين في العراق

2021/05/03 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العالمي لحرية الصحافة يقول الصحفي العراقي منتظر بخيت "أكتب وأنا مهدد من الميليشيات وهارب من الرصاص خارج محافظتي التي كنت أعيش فيها".

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