السعودية توثق الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”

2021/05/03 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، أنها قامت بتوثيق صور الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”.

وأوضحت شؤون الحرمين أن هذه التقنية عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة، مبينة أن التصوير استغرق 7 ساعات، فيما بلغ عدد الصور 1050 فوكس ستاك بانوراما، ودقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل، ومدة المعالجة أكثر من 50 ساعة عمل.

جدير بالذكر أن الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، وهو بيضاوي الشكل، ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم.

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