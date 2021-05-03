ذي قار: الاطاحة بعصابة خطيرة مكونة من النساء

2021/05/03 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الاثنين، الاطاحة بعصابة نساء تتاجر بالعملة المزيفة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (3 أيار 2021)، ان "قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني وسوات و شرطة قضاء الفهود تمكنت من تفكيك عصابة نسائية مكونة من امرأتين تتاجران بالعملة المزيفة وهما متهمان رئيسيتان بالعديد من عمليات ترويج هذه العملة جنوب وشرق مدينة الناصرية".

واضاف، أن "أمر القبض استند لأوامر قضائية وفق المادة (281) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مبينا أن "المتهمتين تم نقلهما إلى مركز أمني لاستكمال الإجراءات التحقيقية معهما".

N.A

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