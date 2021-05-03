عشرون سببا لفساد خبر الواحد في الحديث - سامح عسكر

2021/05/03 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر نعم..خبر الواحد في الأحاديث لا يجب العمل به في الأحكام والعقائد والدماء، وهذا مذهب جمهور فقهاء المسلمين بالمناسبة، لكنهم لا يطبقوه* فيظل مجرد نظرية دون تطبيق لأسباب سياسية تتعلق بمصالحهم مع الخليفة، وفي هذا الشريط سأكشف زيف وفساد القول بحجية خبر الواحد..‏أولا: بدون التعرض لمفهوم خبر الواحد يمكنك البحث فيه بسهولة على الإنترنت، لكن يجب العلم أن 99% من الأحاديث الصحيحة التي يتداولها الناس وال ......





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