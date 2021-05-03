جعفر حسن .. باي ..باي - هاتف بشبوش

2021/05/03 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش وأنتَ تغلقُ عينيك كما النوافذشعرتُ وكإنك هناك داخل منزلكحيث يقولُ لنا اللزومُ الثوريمن أنّ الزمن ، يأكلُ كلّ شيء ، الاّ الحب الحب وحدهُ ..يأكلُ الأزمانَ والدهور الحبّ لسانتياغو وشوارع الدم لدجلة َوالفرات وأنتَ تغزلهما كما ظفيرة شعرِ البنات فأين ياترى ، نلقاكَ في دروب الموت وليس لدينا القدرة للسؤالعن عنوانكَ الأرضي ونحن ُنعرفأن العالمَ كلّ ......





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