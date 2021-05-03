صفحات مضيئة للحركة العمالية الأردنية - فهمي الكتوت

2021/05/03 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت • شهدت البلاد في سبعينات القرن الماضي حركة مطلبية عمالية في عدد من القطاعات كان أبرزها: عمال شركة البترول وشركة الأجواخ وشركة الدباغة والإنماء الصناعي والتنقيب عن المعادن ومناجم الفوسفات وشركتا الكهرباء في عمّان وإربد، وشركة الزهراء للصناعات البلاستكية ومصانع البلاط والرخام والمطاحن الحديثة، ومستشفيات ملحس والإيطالي ولوزميلا، وعمال البير أبيلا في مدينة الحسين الطبية، وسبعة بنوك وشركة تأمين وعمال ا ......





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