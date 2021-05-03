مقتل راعٍ في الطارمية

2021/05/03 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل راعي اغنام في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إطلاق نار من مصدر مجهول استهدف راعي أغنام ما أدى إلى قتله في الحال، ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".وأشار إلى أن "الجثة نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".

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