العراق يحتج رسميًا على تواجد وزير الدفاع التركي في أراضيه دون تنسيق

2021/05/03 | 19:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة التركية وسلمته مذكرة احتجاج رداً على الخروقات المستمرة ومن بينها تواجد وزير الدفاع التركي في الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق.وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على …

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