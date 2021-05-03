2021/05/03 | 19:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 3 مايو 2021 | 07:54 مساءً

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إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر آيار وفق السلم الجديد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الإثنين، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار الحالي وفق السلم الجديد.



وقال الركابي، في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، إنه "تم اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار الحالي وفق السلم الجديد لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف مستفيد بمبلغ اجمالي يتجاوز الـ(٢٩٨) مليار دينار"، داعياً الأسر المستفيدة الى "استلام رواتبها من المنافذ المعتمدة".



من جهتها، قالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، هدى سجاد محمود، إن "رواتب الشهر الحالي صرفت بموجب السلم الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة".



الى ذلك، قالت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية، جاكلين صليوا، ان "رواتب الاعانة لشهر آيار صرفت لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة بواقع (٤٢٤٩٢٨) اسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٢) مليار دينار وايضا صرفت الاعانة لـ( ٩٧٩٩٤٦) اسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٣٦) مليار دينار".

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