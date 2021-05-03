2021/05/03 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم استخبارات المقر المتقدم ومن خلال شعبة استخبارات الفرقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخلية: القبض على إرهابي في كركوك المركز الخبري الوطني.

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