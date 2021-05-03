الصحة تُحدد أسباب انخفاض عدد المصابين بالوباء وتوضح بشأن العائدين من الهند

2021/05/03 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أسباب انخفاض أعداد الإصابة بالوباء في العراق في الآونة الأخيرة، فيما تحدث عن خطر السلالة الهندية الجديدة والعراقيين العائدين من الهند.وسجل العراق اليوم، 5067 إصابة جديدة بالوباء، قابلتها 30 حالة وفاة و7351 حالة تعافٍ منه.وقال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انخفاض عدد الإصابات له عدة عوامل منها إن المنحنى الوبائي ارتفع بشكل طبيعي وفقاً لعلمي الفيروسات والاوبئة ثم بدأ بالنزول وهذا ما حدث فعلاً في العراق وهو ما كان متوقعا".وأضاف العبيدي، أن "موضوع تلقي اللقاح المضاد للوباء كان عاملاً مهماً في تقليل الإصابات، فضلاً عن تنامي وعي المواطنين في التعامل مع خطر الوباء وسلالاته الجديدة ما دفعهم للوقاية والحذر".ورداً على سؤال بشأن خطر السلالة الهندية قال العبيدي، إن "السلالة الهندية طفرة جديدة من الوباء وخطرها كبير وقدرتها على الانتشار عالية، وتضاف لخطر سلالات أخرى بريطانية وبرازيلية وجنوب أفريقية".وبالنسبة لكيفية التعامل مع العراقيين القادمين من الهند قال مدير قسم تعزيز الصحة، إنه "سوف يتم عزل المصابين بالنسبة للمقبلين من الهند وحجرهم في فنادق خاصة وغير المصابين سيتم حجرهم في منازلهم واعادة فحصهم بعد أسبوعين والمتابعة عن طريق فرق المسح الميداني".ومن المؤمل أن تصل اليوم الوجبة الأولى من العراقيين العالقين في الهند عبر رحلة على متن الخطوط الجوية العراقية، بعد صدور أوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجلائهم عن طريق الرحلات الجوية.

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