2021/05/03 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).