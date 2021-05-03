العمل تعلن اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار وفق السلم الجديد

2021/05/03 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير العمل عادل الركابي، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار الحالي وفق السلم الجديد.

واوضح الركابي في بيان صحفي، انه “تم اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر آيار الحالي وفق السلم الجديد لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف مستفيد بمبلغ اجمالي يتجاوز ال(٢٩٨) مليار دينار”، داعيا الاسر المستفيدة “لاستلام رواتبهم من المنافذ المعتمدة”.

من جانبها قالت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ان “رواتب الاعانة لشهر آيار صرفت لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة بواقع (٤٢٤٩٢٨) اسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٢) مليار دينار وايضا صرفت الاعانة ل( ٩٧٩٩٤٦) اسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٣٦) مليار دينار”.

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