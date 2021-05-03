رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد الامام علي

2021/05/03 | 20:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه في تويتر، "نُعزي أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد كبير الفكر والبيان الإمام عليّ (ع) الذي تخطّت مآثره حدود الزمان والمكان، ملجأ الحق والعدل في الناس ونصير المحرومين، والذي مدّ الضمائر بعمق انسانيته، فكانت مناهج بلاغته منارة ومساراً لا يحيد برفض الظلم ومحاربة الفساد واحقاق العدالة".

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