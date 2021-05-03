بالصور .. بدء رحلات إجلاء العراقيين العالقين في الهند- عاجل

2021/05/03 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النقل، الاثنين، صوراً للعراقيين العالقين في الهند، والتي بدأت رحلات إجلائهم على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية.واظهرت الصور "لقطات حصرية من الهند للمواطنين العراقيين وهم يتوجهون للصعود على متن الطائر الاخضرضمن الرحلة الاستثنائية الاولى لاجلائهم".

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