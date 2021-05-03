2021/05/03 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الاثنين، إن البلاد ستتوقف عن استخدام لقاحات "جونسون آند جونسون" المضادة لفيروس كورونا المستجد، كجزء من برنامج التطعيم الخاص بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توقفت الدولة الاسكندنافية الشهر الماضي عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا".

وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان وقتها أن قرار عدم استخدام لقاح "أسترازينيكا" صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية، على خلفية اكتشاف وجود صلة بينه وبين الجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

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