2021/05/03 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشف امر لواء حشد العامرية العقيد صلاح العيساوي، اليوم الإثنين، عن أسباب عدم القضاء على الخلايا النائمة لداعش الإرهابي حتى الآن.وقال آمر لواء حشد العامرية العقيد صلاح العيساوي، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم العمليات الأمنية المستمرة..



خلايا داعش النائمة تستمر بالظهور لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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