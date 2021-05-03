سقوط صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية

2021/05/03 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت قبل قليل لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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