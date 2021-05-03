2021/05/03 | 20:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، وضعها آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع، فيما كشفت عن عدد مشاريعها للعام 2021 واولويات الموازنة للعام الجاري.وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط ، لقناة "الإخبارية" …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التخطيط" العراقية تضع آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التخطيط" العراقية تضع آلية لتسريع إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).