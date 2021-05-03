2021/05/03 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | معلومات أولية: استهداف قاعدة بلد الجوية بـ3 صواريخ دون تسجيل خسائر بشرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | معلومات أولية: استهداف قاعدة بلد الجوية بـ3 صواريخ دون تسجيل خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | معلومات أولية: استهداف قاعدة بلد الجوية بـ3 صواريخ دون تسجيل خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).