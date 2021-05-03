الكاظمي يهنئ الصحفيين العراقيين: واجهوا التحديات بشجاعة ومسؤولية

2021/05/03 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، التهنئة الى الصحفيين العراقيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرا الى أنهم واجهوا التحديات والعقبات بـ "شجاعة ومسؤولية".

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وقال الكاظمي في تدوينة، تابعها "ناس"، (3 ايار 2021)، "‏أطيب التهاني للصحفيين العراقيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، مضيفا "‏أديتم رسالتكم بمهنية وشفافية ووطنية رغم التحديات الصعبة التي واجهتموها بشجاعة ومسؤولية".

وتابع، "نستذكر معاً الشهداء الذين سقطوا على طريق الكلمة الحرة، الكلمة مسؤولية كبرى أمام الوطن والشعب والمستقبل".

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