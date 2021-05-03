لاهور شيخ جنكي يؤكد ضرورة وحدة صف الاطراف الكوردية

وخلال اللقاء، تم بحث الاوضاع بغرب كوردستان سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة ازالة التحديات التي تواجه الكورد في روزآفا، مجددا التأكيد على
ضرورة وحدة صف الأطراف الكوردية وإتخاذ طريق السلم ولغة الحوار لمعالجة المشاكل وتأمين حقوق الشعب الكوردي في روزآفا بشكل يضمن عدم تدخل اي طرف، وبهذا الصدد جدد تأكيد دعم ومساعدة الإتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا الى ان العلاقات العتيدة والتاريخية بين الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا التي خُطت أسسها على يد فقيد الأمة الرئيس مام جلال والأستاذ عبد الحميد درويش.
واكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال اللقاء ايضا على ضرورة تطوير وتمتين تلك العلاقات، معربا عن شكره للوفد الزائر والذي بالإضافة الى صعوبة الوضع، تمكنوا من الحفاظ على الحزب، متمنيا لهم دوام النجاح، ورغبتهم بعقد مؤتمر لهم خلال الفترة القادمة.
من جانبه هنأ الوفد الزائر تشكيل تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للمشاركة في الإنتخابات المقبلة في سبيل وحدة الصف الوطني وحماية حقوق الشعب الكوردي في بغداد.
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