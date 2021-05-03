لاهور شيخ جنكي يؤكد ضرورة وحدة صف الاطراف الكوردية

2021/05/03 | 20:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين، وفدا رفيعا من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، وضم أحمد سليمان، أحمد بركات، صلاح درويش، أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وخلال اللقاء، تم بحث الاوضاع بغرب كوردستان سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة ازالة التحديات التي تواجه الكورد في روزآفا، مجددا التأكيد على

ضرورة وحدة صف الأطراف الكوردية وإتخاذ طريق السلم ولغة الحوار لمعالجة المشاكل وتأمين حقوق الشعب الكوردي في روزآفا بشكل يضمن عدم تدخل اي طرف، وبهذا الصدد جدد تأكيد دعم ومساعدة الإتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا الى ان العلاقات العتيدة والتاريخية بين الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا التي خُطت أسسها على يد فقيد الأمة الرئيس مام جلال والأستاذ عبد الحميد درويش.

واكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال اللقاء ايضا على ضرورة تطوير وتمتين تلك العلاقات، معربا عن شكره للوفد الزائر والذي بالإضافة الى صعوبة الوضع، تمكنوا من الحفاظ على الحزب، متمنيا لهم دوام النجاح، ورغبتهم بعقد مؤتمر لهم خلال الفترة القادمة.

من جانبه هنأ الوفد الزائر تشكيل تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للمشاركة في الإنتخابات المقبلة في سبيل وحدة الصف الوطني وحماية حقوق الشعب الكوردي في بغداد.

PUKmedia

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