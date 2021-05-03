2021/05/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة الصحة: وفرنا للأشخاص العائدين من الهند حجراً إجبارياً في أحد فنادق بغداد

سيتم أخذ المسحات فور وصولهم..



وفي حال كانت النتيجة موجبة يتم عزلهم في مؤسسات خاصة

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: وفرنا للأشخاص العائدين من الهند حجراً إجبارياً في أحد فنادق بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: وفرنا للأشخاص العائدين من الهند حجراً إجبارياً في أحد فنادق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).