أول تعليق من البنتاغون على استهداف قاعدة بلد: لا قوات أمريكية أو دولية فيها

2021/05/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين (3 ايار 2021) على استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين بعدد من الصواريخ.

وقالت متحدثة باسم "البنتاغون"، في تصريح صحفي، إنه "لا علم لدينا بوقوع هجوم على قاعدة بلد في العراق".وأضافت المتحدثة، أنه "لا يوجد أي قوات أمريكية أو دولية في قاعدة بلد الجوية".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط 4 صواريخ على قاعدة بلد الجوية.وذكر المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية".وتابع ان "القصف الصاروخي لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية". من جانبه، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل القاعدة ضمن محافظة صلاح الدين.وقال محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين"، لافتا الى أن "الصواريخ انطلقت من منطقتي الدوجمه والناي التابعتين لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى باتجاه قاعدة بلد الجوية".

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