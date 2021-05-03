2021/05/03 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، مع بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني عدة ملفات من بينها الانتخابات وتوحيد البيت الكردي.وذكر بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “اللقاء، بحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس وآل الطالباني..



بحث الانتخابات وتوحيد “البيت الكردي” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس وآل الطالباني.. بحث الانتخابات وتوحيد “البيت الكردي”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس وآل الطالباني.. بحث الانتخابات وتوحيد “البيت الكردي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).