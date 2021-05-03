2021/05/03 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن آلية الدفع بأثر رجعي للمستفيدين.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزارة العمل/ هيئة الحماية الاجتماعية تود ان توضح ان الدفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل توضح آلية الدفع بأثر رجعي للمستفيدين: تمت الموافقة المركز الخبري الوطني.

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