مقاربات بين احتلالين - جاسم ألصفار

2021/05/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار في 30 أبريل الماضي بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب قواتهم من أفغانستان التي احتلتها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.



وفي التاسع من أبريل مرت الذكرى السنوية لسقوط نظام الدكتاتور صدام حسين عام 2003، الذي أرخ لبداية غزو العراق.



فما هي المقاربات بين الاحداث في أفغانستان والعراق والتي بدأت مع بداية هذا القرن، ما هي أسبابها وما الذي يتوقع حصوله بعد مغادرة آخر طائرة تحمل ما تبقى من جنود التحالف من البلد ......





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