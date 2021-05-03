الإعلام الأمني تصدر بياناً بعد قصف صاروخي استهدف قاعدة بلد: نبحث عن المتورطين

2021/05/03 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت خلية الاعلام الامني، الاثنين، على القصف الصاروخي الاخير الذي استهدف قاعدة بلد، مؤكدة أنه يتم البحث عن المتورطين.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، أن "القوات الأمنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة ٢٠٠٠ على إطلاق اربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

واضاف ن "هذه الأعمال التي يراد منها أضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الارهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق واهله، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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