بلينكن: مصرون على إعادة كل أميركي محتجز في إيران

2021/05/03 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزيرا الخارجية، الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب، في مؤتمر صحفي، الاثنين، على العمل الوثيق ما بين واشنطن ولندن، وتلاقي وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة.

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