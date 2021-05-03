2021/05/03 | 21:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يهاجم مرابطة للحشد الشعبي بكركوك: خسائر بشرية والاشتباكات مستمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/03 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم مرابطة للحشد الشعبي بكركوك: خسائر بشرية والاشتباكات مستمرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم مرابطة للحشد الشعبي بكركوك: خسائر بشرية والاشتباكات مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).