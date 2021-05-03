البنتاغون: لا قوات امريكية في قاعدة بلد الجوية

2021/05/03 | 21:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الامريكية يوم الاثنين، عن عدم وجود قواعد امريكية او دولية في قاعة بلد الجوية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية " بنتاغون" جيسيكا ماكنولتي في بيان تابعه PUKmedia: ان واشنطن رصدت سقوط صواريخ على قاعدة بلد، لافتة الى عدم وجود قوات امريكية او دولية فيها.

واضافت: ان الهجوم لم ينتج عنه وقوع اصابات بشرية.

PUKmedia متابعة

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