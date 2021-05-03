الاعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف قاعد بلد الجوية

2021/05/03 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، بيانا بشان تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا، مؤكدا خلو الامر من أي خسائر مادية وبشرية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة ٢٠٠٠ على إطلاق اربعة صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص"، مبينة انها "سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

واضافت الخلية ان "هذه الأعمال التي يراد منها أضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الارهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق واهله".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط اربع صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية.

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